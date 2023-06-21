وزير السياحة الهندي: زيادة 166% في أعداد السياح الأجانب

قال وزير السياحة الهندي الاتحادي جي كيشان ريدي، اليوم الثلاثاء، إن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد العام الجاري خلال الفترة من يناير إلى أبريل ارتفع بنسبة 166% مقارنة بأعدادهم في ذات الفترة من 2022، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا"، اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات الوزير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياحة في مجموعة العشرين في الهند.

وأضاف ريدي أنه بعد جائحة كوفيد- 19 زادت أعداد السياح الأجانب في الهند.

وأوضح أن: "السياحة الوافدة من المتوقع أن تصل إلى مستواها في ما قبل الجائحة في 2023".