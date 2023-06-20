مياه الفيوم تكثف حملات التوعية استعدادا لعيد الأضحى المبارك

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الإدارة إدارة التوعية بالشركة لتكثيف حملات التوعية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز ومدن محافظة الفيوم.



وأشار إلى أن حملات التوعية تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين على حد السواء، وذلك بهدف رفع الوعي المائي.



وشدد النجار، على نشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها، وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي والتي من شأنها أن تتسبب في طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع، مناشدًا المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها من الإهدار لضمان وصول المياه لجميع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.



في سياق متصل، أكد النجار، جاهزية جميع قطاعات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تطهير شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية، والتأكد من جاهزية جميع معدات الشركة ووضع خطة طوارئ بجميع المراكز، علاوة على استقبال شكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125، وسرعة توجيه فرق الطوارئ والعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.