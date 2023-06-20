دويتشه بوست الألمانية للخدمات البريدية تغير اسمها إلى دي إتش إل جروب

أعلنت مجموعة خدمات البريد ونقل الطرود الألمانية متعددة الجنسيات دويتشه بوست دي.إتش.إل جروب اليوم الاثنين، أنها ستغير اسمها إلى"دي أتش إل جروب" اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل.

وقالت الشركة إن الاسم الجديد يعكس التحول الذي مرت به المجموعة في غضون السنوات القليلة الماضية ويشيد بالتركيز على أنشطتها اللوجستية الوطنية والدولية كمحرك للنمو المستقبلي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة توبياس ماير، :"على مدى العقد الماضي ، كان للاتجاهات الضخمة للعولمة والتجارة الإلكترونية والرقمنة والاستدامة تأثير إيجابي قوي على أعمالنا. لقد فتحوا لنا فرص نمو جديدة في العديد من المجالات ".

وأضاف:" اليوم ، نحن واحدة من أكثر الشركات الدولية في العالم. يواصل اسم "دي اتش إل جروب" واستخدام شعار "دي اتش ال" للمجموعة ، تطوير أعمال شركتنا ، والتي تستخدم خارج ألمانيا فقط علامة "دي اتش إل التجارية.

وفي الوقت ذاته ، داخل ألمانيا ، تستمر علامة DHL التجارية في اكتساب أهمية ".

"اليوم ، نحن واحدة من أكثر الشركات الدولية في العالم. يتبع اسم مجموعة DHL واستخدام شعار DHL للمجموعة تطور أعمال شركتنا ، والتي تستخدم خارج ألمانيا فقط علامة DHL التجارية. وفي الوقت نفسه ، داخل ألمانيا ، تستمر علامة دي اتش إل التجارية في اكتساب أهميتها ".

وبالفعل، فإن أكثر من 90٪ من إيرادات المجموعة تنبع من الشركات التجارية التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية دي اتش ال ، ومن بينها أعمال "دي اتش إل بارسل" للطرود داخل ألمانيا.