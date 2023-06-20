بايدن: العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في الطريق الصحيح

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن إلى الصين، أمس الاثنين، والمباحثات التي عقدها هناك مع المسئولين الصينيين، قائلا إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في الطريق الصحيح، وأن الزيارة التي قام بها بلينكن إلى الصين أحرزت تقدمًا كبيرًا.

وتابع بايدن بأن وزير الخارجية الأمريكي قام بعمل رائع خلال هذه الزيارة، وفقا لوكالة رويترز.

ويذكر أنه في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أمس الاثنين، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنه يأمل خلال الزيارة بأن يقدم وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، المزيد من الإسهامات الإيجابية، من أجل استقرار العلاقات الأمريكية الصينية خلال الفترة المقبلة.

وتابع الرئيس الصيني، أن التفاعل بين الدول يجب أن يقوم دوما على أساس الاحترام المتبادل والصدق، مضيفا أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أحرزتا تقدما واتفاقات بشأن عدد من القضايا وهو أمر جيد جدا، وذلك على الرغم من تصريحات كبير دبلوماسي الصين وانج يي ببعض التعليقات للصحفيين حول الزيارة، قائلا بأنه ليس هناك مجال لمحاولة التسوية أو تقديم التنازلات من قبل الصين بشأن قضية تايوان، وأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أدنى مستوياتها على الإطلاق، والسبب الأساسي هو انطباع الولايات المتحدة الخاطئ عن الصين.