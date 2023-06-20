قال الدكتور فرج ناجي، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن القرار الذي اتخذته الدولة بإعفاء الذهب مع القادمين من الخارج دون جمارك، كان له تأثيرًا قويًا على اتزان السوق ورجوعه للحالة والأسعار الطبيعية، نظرًا للمبالغة التي كانت موجودة بفارق 700 جنيه عن دبي والسعودية وبعض الدول في العالم.



وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن قرار الإعفاء وطنيًا، ومن المتوقع تجديده مرة أخرى نظرًا لحالة الاستقرار والهدوء النسبي الذي تحقق خلال أول شهر من تنفيذ القرار، منوهًا أنه لولا هذا القرار لو وصل سعر الجرام 3000 جنيه.



وأوضح أن حصيلة الذهب الذي دخل مصر في أول شهر من تطبيق قرار الإعفاء 200 كيلو، ومن المتوقع دخول أضعاف هذه الكمية خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن انخفاض سعر الذهب يساهم في نزول أسعار الدولار لأن الذهب يدعم أي عملة.



ولفت إلى أن الذهب صناعة قومية ولابد من الاهتمام بها؛ لأنها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، منوهًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب في البنك المركزي 125 طن ومن المتوقع وصوله إلى 200 طن خلال الفترة المقبلة ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الأسعار بسوق الذهب.



وتوجه بالشكر للرئيس السيسي، على مشروع مدينة الذهب، معتبرًا إياها بنظرة ثاقبة لمستقبل صناعة الذهب في مصر، مؤكدًا أنها ستكون مركزًا عالميًا وملتقى لجميع الدول فيما يخص مشاريع ومصانع الذهب، ونوه بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية لها وستخرج بصورة عالمية تليق بصناعة الذهب في مصر لأنها رائدة هذه الصناعة منذ عهد توت عنخ آمون.





