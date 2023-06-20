ضياء السيد: الأهلي تأخر في حسم ملف الشحات

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن الاستثمار السعودي يسير بشكل ناجح، منذ شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهو الأمر الذي جعل الاتجاه يسود نحو جلب لاعبين مميزين على المستوى العالمي إلى الدوري السعودي.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "سيتم إنفاق مليارات الدولارات في الفترة المقبلة، ويتم عرض مبالغ خرافية على اللاعبين لإغرائهم بالانضمام للدوري السعودي، وهناك تجديد كامل في البيئة الرياضية بالسعودية، ويتم صناعة نظام قوي سيكون له فوائد تسويقية كبيرة مستقبلا".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس كبير ولا يقل عن ميندي الذي أصبح في طريقه للدوري السعودي وراتب 3 ملايين دولار قليل عليه، والحارس حصد العديد من البطولات، ولا أعرف مصيره بشأن البقاء أو الرحيل، لكن الأهلي قادر على تعويضه".

وواصل: "الشناوي سبق وتلقى عروض أيضا من نادي النصر السعودي، بعدما تألق مع منتخب مصر، ولكنه تمسك بالبقاء داخل النادي الأهلي وقتها".

وتابع: "محمد أبو جبل حارس مرمى كبير عندما يركز في عمله فقط، لكن أرى أن الأهلي يمتلك علي لطفي ومصطفى شوبير وهم ثنائي مميز وقدما أداء رائع، ومعهم حمزة علاء أيضا، ولا أرحب بفكرة تعاقد النادي مع حارس".

وبسؤاله عن ملف حسين الشحات، قال: "الأهلي بدأ المفاوضات في وقت متأخر، وانتظر لحين حسم اللقب القاري، وهو ما جعل اللاعب حر حاليا، رغم أنه في قمة تألقه، واللاعب رغم أنه كان مستواه متراجعًا في بعض الفترات لكن كان على الإدارة حسم الموقف مبكرا".

وأتم: "اللاعب الكبير في أوروبا عندما يتخطى الـ32، فأنه يجدد موسما واحدًا مثلما حدث مع بنزيما وكروس ولوكا مودريتش".