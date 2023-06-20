إيران: توسيع العلاقات مع دول الجوار أحد محاور السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة

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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عقب وصوله إلى الدوحة فجر اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من نظيره القطري، إن مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يمثل أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الايرانية.

وأكد عبد اللهيان أن الدول المجاورة لإيران تتمتع بقدرات كثيرة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياسة، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف وزير الخارجية أنه توجه اليوم الثلاثاء لزيارة قطر وسلطنة عمان من أجل تعزيز العلاقات ومتابعة القرارات المتخدة في الزيارات المتبادلة السابقة لكبار المسؤولين.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط عاصمة عمان، عقب زيارته لقطر.