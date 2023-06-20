صن داونز يعلن تجديد عقد مدربه لمدة 4 سنوات

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي تجديد عقد مدربه رولاني موكوينا لمدة 3 سنوات قادمة، ليضع بطل الدوري المحلي حداً للتكهنات حول مصير المدير الفني.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن موكوينا رغم كونه واثقا من البقاء إلا أن بعض العراقيل كانت تقف في طريق التجديد.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للنادي، فإن موكوينا سيستمر في تدريب الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان المدرب الشاب قد نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، قبل الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي بمجموع لقائي الذهاب والإياب، حيث استفاد بطل المغرب من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، ليتعادل مع نظيره الجنوب أفريقي ببريتوريا 2-2، بعد تعادل سلبي في الدار البيضاء.