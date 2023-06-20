قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر حاليا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الحالة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، وتتضمن انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 32 درجة مئوية، في حين تصل على جنوب الصعيد إلى 38 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنّ الطقس نهارا يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت بأن فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب المحافظات، لا سيما أنّ فترات المساء وساعات الليل تشهد نشاطا نسبيا في حركة الرياح في أغلب المحافظات، تتراوح سرعاتها بين 30 و35 كيلومترا/ الساعة.

وأكّدت أنه لا توجد فرص لرمال وأتربة مثارة على أغلب محافظات الجمهورية، باستثناء بعض الأماكن من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد، لكن بدون تأثير على الأنشطة اليومية.