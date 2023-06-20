الرئيس البيلاروسي: الولايات المتحدة جردت أوروبا من سيادتها

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الولايات المتحدة الأمريكية جردت أوروبا من سيادتها منذ فترة طويلة.

وقال لوكاشينكو - خلال لقاء مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء - "إن الأمريكيين قسموا أوروبا، وجردوها من سيادتها منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تخلت عن مصادر الطاقة الرخيصة من روسيا ويشترونها حاليا من الولايات المتحدة بكلفة تفوق الثلاث إلى خمس أضعاف.

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لابد من تعزيز التعاون في مؤسسات الفضاء السوفيتي السابق ومنها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فنحن بحاجة إلى البقاء معا خاصة في هذا الوقت".

كانت البلدان الغربية صعدت ضغوط العقوبات على روسيا بسبب الملف الأوكراني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.