مانحون يتعهدون في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم 5ر1 مليار دولار كمساعدات للسودان

تعهد مانحون خلال مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين بتقديم مساعدات إنسانية يبلغ مجموعها 5ر1 مليار دولار لتقديم الدعم للشعب السوداني.

ومع ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار وحذر من أن البلاد تنزلق "إلى الموت والدمار" بسرعة فائقة.

وتابع "أن حجم وسرعة انزلاق السودان إلى الموت والدمار لم يسبق لهما مثيل، وبدون دعم دولي قوي، يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكانا للخروج على القانون، مما ينشر انعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف جوتيريش أن مئات المدنيين قتلوا وأصيب الآلاف منذ اندلاع الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "هذه الأعداد تزداد يوما بعد يوم. والوضع في دارفور والخرطوم كارثي. القتال محتدم مع مهاجمة الناس في منازلهم وفي الشوارع".

وتابع "قبل اندلاع هذا الصراع، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية. والآن فإن هذا الوضع قد تصاعد إلى كارثة تؤثر على أكثر من نصف سكان البلاد".

وأدان جوتيريش العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة ونهب الإمدادات الإنسانية، وناشد الأطراف المتحاربة حماية المدنيين وتمكين العمل الإنساني.

ومن جانبه، جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك رغبته في التوسط بين طرفي النزاع.

وقال "دعوت جميع الدول إلى المساعدة في تقديم حل لهذه الكارثة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لمتابعة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه لم تسفر عن نجاح يذكر".

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الالتزام الذي أظهره المانحون تجاه المتضررين "يأتي في الوقت المناسب"، حيث تتضاءل موارد المفوضية.

وتابع أن هذه "التعهدات ستنقذ الأرواح وتساعد في تخفيف بعض المصاعب. وفي النهاية، بالطبع، فقط سلام دائم سيسمح للسودانيين بالعودة إلى حياتهم".