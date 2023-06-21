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تفاصيل اتفاق الزمالك مع اتحاد الكرة لجدولة ديونه

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 11:59 م

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة اتحاد الكرة بشأن جدولة الديون المستحقة لصالح الأخير.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتم منح ترشيحاته للأندية المشاركة في البطولة الأفريقية، دون أن يكون كل نادٍ مستوفٍ لمديونياته أو على الأقل يقوم بجدولتها.

وبعد أن أجرى مجلس الزمالك اتفاقاً بشأن رفع الحجز عن أرصدته واستخدام حساب عبر البريد المصري كبديل في ظل الأزمة التي صادفته طوال الفترة الماضية فإن ثمة اتفاق مماثل تم مع الجبلاية.

يقضي الاتفاق بأن يحصل اتحاد الكرة على مستحقاته على دفعات وتبلغ 60 مليون جنيه، بواقع 15 مليون في كل فترة انتقالات، مضافاً إليها نسبة الاتحاد في قيد الصفقات الجديدة.

يأتي ذلك في ظل الأزمة السابقة التي لاحقت الزمالك مع اتحاد الكرة فيما يخص قيد لاعبيه ومطالبة الجبلاية باستمرار بسداد المديونيات.

 


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