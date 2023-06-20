الأمم المتحدة: زيادة عنف المستوطنين بالضفة الغربية مصدر قلق كبير

صرح عضو في لجنة تحقيق مستقلة بتفويض من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تزايد عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة "مصدر قلق كبير"، معلنا عن خطط لإجراء مزيد من التحقيقات.

وتشهد الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعدا في العنف منذ 15 شهرا مع تصعيد للغارات والمداهمات الإسرائيلية وسط سلسلة من العمليات الفلسطينية، وفقا لوكالة رويترز.

وفتح فلسطينيان النار، اليوم الثلاثاء بالقرب من مستوطنة إسرائيلية مما أدى لمقتل أربعة أشخاص.

وأثار مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مرارا قضية هجمات المستوطنين على الفلسطينيين والتي بلغت مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي واستمرت في الزيادة منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذات النزعة الدينية القومية السلطة في يناير والتي سرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني.

وقال ميلون كوثري عضو لجنة التحقيق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "نحن منزعجون جدا لأن عنف المستوطنين ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضية وصار.. في الواقع وسيلة يتم من خلالها ضمان ضم (إسرائيل للمناطق)".

وألقت لجنة التحقيق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متهمة الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود متزايدة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وفي الاجتماع نفسه، أصدرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بيانا نيابة عن 27 دولة تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع، على غير العادة، بتفويض غير محدد المدة.

تم إنشاء لجنة التحقيق في عام 2021. ولا يستطيع المجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، لكن المحاكم الدولية يمكنها أحيانا استخدام الأدلة التي يتم جمعها من خلال تحقيقات اللجنة.