رئيس وزراء الهند يلتقي إيلون ماسك وأكثر من 20 من قادة الفكر في نيويورك

يجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيويورك بالولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأكثر من عشرين من قادة الفكر من مختلف مناحي الحياة، وبينهم الملياردير الأمريكي مالك شركتي تيسلا وتويتر، إيلون ماسك، وعالم الفيزياء الفلكية والكاتب نيل ديجراس تايسون، والاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول رومر، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا " الهندية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين القول إن من الشخصيات البارزة الأخرى التي سيلتقيها مودي، الكاتب نسيم نيقولا طالب، ورجل الأعمال راي داليو، والسياسي جيف سميث، والمحامي مايكل فرومان، والدبلوماسي دانيال راسل، والسياسي إلبريدج كولبي، وعالم الأحياء بيتر أجري، ودكتور ستيفن كلاسكو، وسيدة الأعمال الهندية الأمريكية تشاندريكا تاندون.

وقال المسؤولون إنه ستكون هناك محادثات تهدف إلى تحقيق مزيد من التآزر، والفهم للتطورات الجارية حاليا في الولايات المتحدة ودعوة الناس إلى التعاون مع الهند، وذلك ضمن قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمال رئيس الوزراء الهندي.