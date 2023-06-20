سيدة أوكرانيا الأولى تسعى للتعاون مع إسرائيل في مجال الرعاية الصحية

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أعربت سيدة اوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا خلال زيارتها لإسرائيل، يوم الإثنين، عن اهتمامها بمشاريع تعاون جديدة بين البلدين في قطاع الصحة.

وقالت زيلينسكا إن هذا ضروري بشكل خاص في مجال الصحة العقلية، وفقا لمكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وجاءت زيارة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسرائيل بدعوة من ميخال زوجة هرتسوج.

وتابعت زيلينسكا خلال زيارة مشتركة إلى مركز شيبا الطبي القريب من تل أبيب:"آمل أن نتمكن من إنشاء برامج جديدة بالتعاون بين خبرائنا وخبرائكم لتعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا، ولا سيما في مجال الصحة العقلية".

وأضافت زيلينسكا:"نحن بحاجة إلى برامج تدعم الصحة العقلية وتساعد في إعادة تأهيل المواطنين المصابين، بمن فيهم الأطفال والبالغون وكبار السن. ولا يمكن لنظام الرعاية الصحية لدينا أن يتعامل مع ذلك وحده".

ومن جانبها قالت ميخال هرتسوج: "نحن سعداء جدا بزيارتك لنا لتقفي بنفسك على العلاج الخاص للأطفال. إسرائيل فخورة جدا، ونريد مشاركة معرفتنا وبنيتنا التحتية ومرافقنا الطبية الممتازة مع المحتاجين في جميع أنحاء العالم".