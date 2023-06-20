أمريكا ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات

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رحبت الولايات المتحدة يوم الاثنين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "ترحب الولايات المتحدة وتهنئ كل من قطر والإمارات العربية المتحدة على استئناف التمثيل الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات".

وتابع البيان "إن هذا الأمر خطوة أخرى مهمة للمضي قدما بين شركائنا في مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون المتبادل".

وأضاف "أن الولايات المتحدة أيضا ملتزمة تماما بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الإقليميين الآخرين لبناء منطقة شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وكذلك سلما وازدهارا".