وزيرا الهجرة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون مركز السلامة الوطنية والمركز التكنولوجي

آمنة: مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة

تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

وذكرت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار زيارتهما الحالية لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.

من جهتها، أشادت سها جندي وزيرة الهجرة بمستوى مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، ويعد هذا المركز إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، لما فيه من إمكانيات وسبل تواصل حديثة تساعد على التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، ويعد استكمالا لمسيرة التطور التكنولوجي في علم الاتصالات والتحول الرقمي للدولة المصرية جاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في 2020 على غرار دول العالم المتقدمة.

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التي تحقق خطط التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية الوصول إليها، وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات الخضراء في كل أنحاء الجمهورية، وترتبط هذه الأهداف بشكل مباشر بأهداف المبادرات الرئاسة "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المركز سيساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وترشيد الأعباء المالية إلى جانب تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

وأوضح رحمي، أن المركز سيخدم عقب افتتاحه محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، ويتم إنشاؤه على مساحة ٢٨٥ متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى ١٠٠ %، وسيربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي ذات السياق تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية المركز التكنولوجي بالديوان العام والذي تم انشائه وافتتاحه داخل الديوان العام بتكلفة 1,5 مليون جنيه لتقديم أكثر من ٤٩ خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى.

وأكد هشام آمنة، أن المركز التكنولوجي يعمل ضمن بروتوكول تشغيل المراكز التكنولوجية والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية، حيث يسمح هذا البروتوكول بالربط بين إدارات الديوان وجميع مديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة من خلال منظومة الصادر والوارد؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

وأوضح رحمي أن المحافظة لديها 12 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة تم تطويرهم لتقديم كافة الخدمات المميكنة وحصلت 10 مراكز منهم على شهادة الايزو 9001، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.