روچينا خلال تكريمها بسوهاج: تواصل روحي حدث بيننا خلال تصوير مسلسل ستهم

كرم مركز "جيل المستقبل للثقافة والفنون"، بمدينة سوهاج الجديدة، أبطال مسلسل "ستهم" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بحضور الفنانة روچينا بطلة المسلسل، والشيخ ياسين التهامي الذي غنى تتر المسلسل، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وبعض القيادات بالمحافظة منهم وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ياسر محمود، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور رأفت السمان، والمهتمين بالعمل الفني.

وأكدت الفنانة روچينا، خلال تكريمها: "أعتبر مسلسل ستهم تحولًا فنيًا كبيرًا في حياتي الفنية، وخصوصا أن العمل ليس مُجرد مسلسل أراهن فيه على دور بل راهنت على قضية، ومسلسل صعب للغاية، ولكنه يمس كل امرأة في الوطن العربي، فأهم ما جذبني في هذا التحول الذي أحدثكم عنه أن ستهم موجودة في كل بيت بمصر والصعيد وبالوطن العربي".

وتابعت: "فهي قصة كفاح وصعود امرأة صعيدية من ظروف وأحداث صعبة للغاية نحو محاولات العيش بكرامة وتربية أبنائها، وأعتقد أن هذا المسلسل تغيير جذري في مشواري الفني وبداخلي، من خلال الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها من هذا الدور".

وأوضحت روجينا، أن وجود الشيخ ياسين التهامي ضمن أحداث المسلسل، ليس مُجرد شيخ المديح الذي يلتف حوله الجميع، ويحضرون حفلاته، ويذهب الناس خلفه بالموالد وحفلات المديح والإنشاد الديني، "وأنا واحدة منهم"، بل هو شرف كبير، وأقول "مدد" فهو شيخ المديح والإنشاد الديني، وهناك الكثير من الأشياء والتواصل الروحي الذي حدث بيننا خلال فترة تصوير مسلسل "ستهم"، بالمدد من الله -سبحانه وتعالى-.

وأضافت: "سعدت بوجود هذه القيمة الفنية الكبيرة داخل المسلسل، وغناؤه تتر المسلسل شرف كبير، وفخورة بوجوده ضمن التجربة".

ومن جانبه، أوضح أحمد حلمي الشريف رئيس مجلس إدارة جيل المستقبل ومنشآتها التعليمية، أن تأسيس مركز المستقبل للثقافة والفنون يأتي ضمن مشروع طموح يتبناه المركز في مجال التنمية الثقافية خارج العاصمة، وتتوسع نشاطاته لتشمل فنون: (المسرح – السينما – الموسيقى – الفنون التشكيلية - الأدب بفروعه المختلفة)؛ تماشياً مع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030م"، ووفقا للأهداف التي يسعى إليها مركز الثقافة والفنون، لا سيما فيما يتعلق بتنمية صعيد مصر.

يذكر أن افتتاح المركز جاء في الأول من سبتمبر عام 2021 بتقديم العرض المسرحي "مسرح الجريمة"، من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وبطولة الفنانة راندا البحيري، وتأليف الكاتب مصطفى غزال، وإخراج محمد علام، وأقيم على هامش العرض المسرحي، معرض للمشغولات اليدوية يتضمن مجموعة من المشروعات الخاصة بأبناء سوهاج.