أشادت الفنانة عائشة بن أحمد، بتجربتها مع الفنان طارق لطفي، في مسلسل «مذكرات زوج»، مؤكدة أنها تجربة رائعة وأنه نجم كبير وشخص يتمتع بالطيبة وممثل رائع، وشديد الانضباط ويهتم بالتفاصيل وبدوره وبالشكل النهائي للمسلسل ليخرج في أحسن صورة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن شخصية «شيرين»، التي قدمتها في مذكرات زوج، تشبه شخصيتها في الواقع، لأنها شخصية مسؤولة ودقيقة في أغلب شؤون حياتها ومواعيدها، موضحة أن الشخصية تطلبت منها دراسة الشخصيات التي لديها حب السيطرة حتى تصل لتفاصيلها بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن شخصية شيرين في المسلسل تظهر بأنها قوية ولكن بداخلها هشة جدًا، وعن حبها للسيطرة عند في أي تجربة ارتباط تخوضها، مؤكدة أنها لا تحب التحكم والسيطرة على الرجل في العلاقة ولكن تميل إلى التوازن في العلاقة بينهما.

ونوهت إلى أنها تحترم الرجل الذي ترتبط به، وتحاول تجنب الأشياء التي تتسبب في انزعاجه، معقبة: « أنا أحب أحترم الرجل وهو يحترمني من غير ما أخنقه ولا يخنقني، ومش بحب حد يتحكم في حياتي ولا أنا أتحكم في حياة حد وأن ذلك يتحقق عبر تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة عبر التواصل والتفاهم والاحترام»-بسحب تعبيرها.

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، والمسلسل من بطولة الفنان طارق لطفي ، وخالد الصاوي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وإخراج تامر نادي.