مستشار وزير الخارجية الإيراني يكشف عن فشل مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد عراقجي في طهران

كشف محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، عن إحباط مؤامرة كبيرة خططت لها إسرائيل لاستهداف الوزير عباس عراقجي في العاصمة طهران.





وفي حسابه على منصة "إكس"، أوضح محمد حسين رنجبران أن الحديث عن زيارة وزير الخارجية إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أثار موجة من القلق من احتمال استهدافه من قبل إسرائيل، لافتا إلى أن التهديد كان واقعيًا وجادًا.

وقال رنجبران إن عراقجي "لا يرى نفسه مجرد مسؤول دبلوماسي، بل يعتبر نفسه جنديًا في خدمة الوطن، وعلى نهج الشهيد قاسم سليماني، يسعى للشهادة".

وبين رنجبران أنه "لولا التدابير الأمنية الدقيقة التي اتخذها جنودنا المجهولون، لكان من المحتمل أن تُنفذ هذه المؤامرة خلال الأيام الماضية"، موضحا أن المؤامرة "بفضل الله قد فشلت".

وفي ختام منشوره، حث مستشار وزير الخارجية الإيراني على "الدعاء لعراقجي وزملائه في السلك الدبلوماسي"، مؤكدا "أهمية دعمهم في نضالهم من أجل إحقاق حقوق الجمهورية الإسلامية في هذا العالم الذي ابتعد عن القيم الإنسانية".



وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين، يوم الخميس، بأن إيران تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الجارية مع إسرائيل.

وذكر 3 دبلوماسيين للوكالة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب.

في حين أكدت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مصدر أن "لا صحة لما أوردته "رويترز" بشأن مكالمة هاتفية بين ويتكوف وعراقجي".

ويرأس عراقجي وفد إيران إلى المفاوضات المقررة في جنيف، الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا يوهانس فاديفول، وفرنسا جان-نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي، بالإضافة إلى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاي كالاس.