تضاعف المخزون السمكي في كينيا بعد نشر حرس السواحل

تضاعف المخزون السمكي في كينيا، عقب إطلاق خدمات حرس السواحل منذ نحو 6 أشهر، والتي أوقفت سفن الصيد غير القانونية من العمل في المياه الكينية.

وأفاد تقرير حديث بأن المخزون السمكي في ليواتوني بمقاطعة ممباسا زاد بمقدار 155 ألف طن بعد أن أوقف حرس السواحل وفرق الأمن الدولية سفن الصيد غير القانونية من العمل في المياة الكينية.

وذكرت صحيفة (ديلي نيشن) الكينية، أن مجمع مصايد ليواتوني استقبل أكثر من 400 ألف طن منذ إعادة فتح المنشأة وإطلاق خدمات حرس السواحل في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس أوهورو كينياتا إن عددًا من السفن التي ترفع العلم الكيني تعمل في مياه البلاد، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تنشر دوريات يومية في المياة الإقليمية لحراستها ضد الصيد غير المشروع.