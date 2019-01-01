محافظ قنا يكرم الطالب كيرلس صاحب الـ100% بالثانوية العامة

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، الطالب كيرلس أنور جرجس عبد النور لتفوقه العلمي بالمرحلة الثانوية رغم ظروفه الاجتماعية الصعبة، بحضور أسرة الطالب والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

ومنح المحافظ، الطالب مكافأة تقديرا لتفوقه العلمي متمنيا له مستقبل أفضل، وأكد على تقديم كل الدعم للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم لكى يظلو على مسارهم وللحفاظ على تقدمهم وتفوقهم التعليمي.

وأضاف أن المحافظة اعتادت تكريم أبنائها الطلاب المتفوقين كل عام لتحفيز الأجيال القادمة للسعى نحو التفوق والنجاح، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلي بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

وحصل الطالب كيرلس أنور جرجس، بمدرسة الشهيد خيرت القاضى بنجع حمادى على مجموع 410 بنسبة 100% فى امتحانات الثانوية العامة، وتم تجاهل تكريمه من ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، لكونه خاض امتحانات الثانوية العامة على عامين، وأكد الطالب أنه اضطر إلى تقسيم مواد الثانوية العامة إلى عامين نظرا لمرض والده.