رامي رضوان ينشر صورا من تجهيزات منزل أحمد فهمي استعدادا لزواجه

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نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور من تجهيزات منزل الفنان أحمد فهمي استعدادا لزواجه من الفنانة هنا الزاهد.

وظهر "فهمي" خلال الصور وهو يقف على "السقاله" لدهان منزله، وعلق "رضوان" قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حالة اتشقلب، ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض، وداخل اكوام الرمل والتكسير، استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي، في برنامج (8 الصبح)، عبر (DMC)".

ولم يعلن الفنان أحمد فهمي حتى الآن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.

وقدما الثنائي خلال السباق الرمضاني الماضي مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشاركهما البطولة الفنان محمد عبدالرحمن، من تأليف إبراهيم خطاب وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.