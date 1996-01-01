نتنياهو يسجل رقما قياسيا في البقاء بالسلطة في إسرائيل برصيد 4876 يوما

تخطى بنيامين نتنياهو المدة التي قضاها الأب المؤسس لدولة إسرائيل، ديفيد بن جوريون في سدة الحكم، بوصفه رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة اليوم السبت.

وبلغت الفترة التي قضاها نتنياهو 69 عاما، في منصب رئيس الوزراء حتى اليوم 4876 يوما أو أكثر من 13 عاما، وكان رئيسا للوزراء من عام 1996 حتى عام 1999 ويتولى المنصب منذ عام 2009 .

وفاز نتنياهو بولاية خامسة في أبريل الماضي، لكن اضطر للدعوة لانتخابات مبكرة بعد أن فشل في تشكيل حكومة، مما وضع مستقبله السياسي على المحك.

ويقود نتنياهو حكومة مؤقتة حتى إعادة الانتخابات في 17 سبتمبر.

ومن بين منافسيه، وزير الدفاع ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.

ويواجه نتنياهو مزاعم بالفساد خلال فترة حكمه الأخيرة في المنصب.

وقال المدعي العام في فبراير الماضي، إنه يعتزم توجيه اتهامات ضده بالحصول على رشوة والتزوير وخيانة الأمانة، في انتظار جلسة استماع نهائية، وينفي نتنياهو جميع الاتهامات المنسوبة ضده.

وولد نتنياهو في عام 1949، وتربى في حي غني في تل أبيب. وهو أول رئيس وزراء يولد في البلاد بعد تأسيسها.

وانتقلت أسرته إلى الولايات المتحدة، عندما كان مراهقا، مما أعطاه فهما ممتازا للإنجليزية ومعرفة بأكثر حليف مهم لإسرائيل. ثم عاد إلى بلاده ليخدم في وحدة نخبة بالجيش.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، تم إرساله كملحق دبلوماسي لواشنطن، وهو منصب استخدمه لبدء حياته السياسية.

وترقى نتنياهو في عمله حتى أصبح سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة، حيث أن مهاراته في التحدث خدمته جيدا وأعطته شهرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بين أبناء الجالية اليهودية الكبيرة هناك وكذلك في إسرائيل.