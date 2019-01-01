تيخوانا يفتتح منافسات الدوري المكسيكي بانتصار خارج ملعبه

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افتتح فريق تيخوانا منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه بويبلا 3 / 1 مساء الجمعة في المرحلة الأولى التي شهدت أيضا فوز أطلس جوادالاخارا على خواريز 1 / صفر.

وحصد تيخوانا أول ثلاث نقاط ليصبح أول متصدر لجدول الدوري في الموسم الجديد وجاء جوادالاخارا في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وافتتح بويبلا التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق كريستيان تابو ثم حسم تيخوانا المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها واشنطن كاماتشو وأرييل ناهويلبان وأنخيل سيبولفيدا في الدقائق 24 و78 و90 .

أما أطلس جوادالاخارا، فقد حسم مباراته أمام خواريز بهدف وحيد سجله اديسون ريفيرا في الدقيقة 49 .