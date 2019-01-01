 تيخوانا يفتتح منافسات الدوري المكسيكي بانتصار خارج ملعبه - بوابة الشروق
السبت 20 يوليه 2019 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

تيخوانا يفتتح منافسات الدوري المكسيكي بانتصار خارج ملعبه

د ب أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 10:29 ص

افتتح فريق تيخوانا منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه بويبلا 3 / 1 مساء الجمعة في المرحلة الأولى التي شهدت أيضا فوز أطلس جوادالاخارا على خواريز 1 / صفر.

وحصد تيخوانا أول ثلاث نقاط ليصبح أول متصدر لجدول الدوري في الموسم الجديد وجاء جوادالاخارا في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وافتتح بويبلا التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق كريستيان تابو ثم حسم تيخوانا المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها واشنطن كاماتشو وأرييل ناهويلبان وأنخيل سيبولفيدا في الدقائق 24 و78 و90 .

أما أطلس جوادالاخارا، فقد حسم مباراته أمام خواريز بهدف وحيد سجله اديسون ريفيرا في الدقيقة 49 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك