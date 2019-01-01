انطلاق مظاهرات مناهضة لـ«حركة الهوية» اليمينية المتطرفة في مدينة ألمانية

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تجمع العديد من المتظاهرين، السبت، في مدينة هاله الألمانية للاحتجاج على مسيرة تعتزم "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة تنظيمها اليوم.

وحمل المتظاهرون المناهضون للحركة لافتات بالقرب من منطقة وسط المدينة، ورددوا شعارات مثل "ليرحل النازيون".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قوات شرطية موجودة بكثافة في المدينة.

وكان تحالف "هاله ضد اليمين" دعا إلى تنظيم عدة مظاهرات لمناهضة اليمين المتطرف. كما تعتزم المدينة وجامعتها التأكيد على مبدأ الديمقراطية والعالم المنفتح خلال مهرجان شعبي في المدينة.

يشار إلى أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنفت "حركة الهوية" مؤخرا على أنها هدف للمراقبة في إطار مكافحة التطرف اليميني.

وللحركة مبنى في مدينة هاله يعتبر المقر الرئيسي لها في ألمانيا. وتتوقع الشرطة تظاهر مئات من أنصار الحركة أمام المبنى ظهر اليوم.