مسؤول حفل افتتاح وختام أمم إفريقيا: الوقت والحفاظ على أرضية الملعب من أبرز التحديات

•فخورين بخروج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق بمصر



قالت أميرة الزهيري مسؤول حفل الإفتتاح والختام في بطولة الأمم الأفريقية، إن العالم بأكمله يتحدث بشكل إيجابي عن حفل الإفتتاح والختام، متابعة: «عايشة حالة غريبة فخورة جدا بالفريق اللي عمل كل ده».

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك حالة تعاون كبيرة حدثت على جميع المستويات بين مختلف الجهات لإنجاح هذه البطولة، موضحة أن الفريق فخور بالإنجاز الذي حدث وخروج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق بمصر.

وتابعت: «الجميع كان بيحاول يساعد إحساسي الشخصي صعب أوصفه، وأكبر تحدي بالنسبالنا كان عامل الوقت لأن البطولة تم تنظيمها في 4 أشهر فقط، والتحدي الثاني كان الحفاظ على أرض الملعب بمعنى في متخصص لأرضية الملعب لفحص النجيلة، وكنا بنظبط ده مع مواعيد البروفات الي كانت بتيجي عليها موافقات كثيرة جدا».

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، وتضمن حفل الافتتاح والختام مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة.