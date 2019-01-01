رئاسة البرلمان العراقي تؤكد على إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في أبريل

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، اليوم السبت، على إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في شهر أبريل من العام المقبل، مبديًا حرص المجلس على المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عقد اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية".

وأضاف المكتب، أن "الكعبي ناقش التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال شهر أبريل من العام المقبل دون تأجيل".

وتابع المكتب قائلًا، إن "الكعبي أبدى حرص هيئة رئاسة مجلس النواب في المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها إيجاد هيكل تنظيمي للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المناطة بها".