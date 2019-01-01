أحياء القاهرة تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق

كثفت أحياء محافظة القاهرة نشاطها وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وطالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والاسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، و مراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص.

وقال اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تحرير 334 محضر إشغال طريق و2815 إزالة إدارية و57 محضر إدارة بدون ترخيص ومحضر إعلان بدون ترخيص و51 محاضر تلوث بيئة و2 توكتوك وتحرير 160 بائعًا متجولًا مع رفع 11 عربات يد لبيع الخضار و6 عربات كارو وإزالة 7 لافتات إعلانية و3 فاترينة لبيع مأكولات و3 عربات فول.

وأكد أبو النصر، أن الحملة شملت تنفيذ 7 قرار غلق إداري، تم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

ولفت أبو النصر، إلى أن الحملات شملت أحياء المنطقة الشرقية وهي حي عين شمس والنزهة وحي مدينة نصر شرق، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي المرج والمطرية، أما أحياء المنطقة الشمالية التي شملتهم الحملات هي حي الساحل والزاوية وحي الوايلي والظاهر، كذلك أحياء المنطقة الغربية وهى حي الموسكي والأزبكية وعابدين مع شن حملتين منفصلتين صباحية ومسائية بحي السيدة زينب.

وأضاف أنه تم استكمال تنفيذ عدد من قرارات الإزالة حيث تم إزالة عقار مقام بدون ترخيص بشارع الوحدة بحي دار السلام وتنفيذ قرار إزالة جزئيًا للعقار رقم 37 شارع المنجلة بحي الدرب الأحمر، بإخلاء العقار من السكان والمنقولات وتم إزالة أجزاء من الدور الثاني فوق الأرضي وإزالة 3 محلات بالدور الأرضي ملاصقة للعقار عبارة عن حوائط من الطوب وأسقف خراسانية.