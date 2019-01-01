تزينت مدينة جرش الأردنية الأثرية مع انطلاق فاعليات مهرجانها السنوي للثقافة والفنون للسنة الـ34 على التوالي بحضور رسمي وشعبي، وأشار تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن شعلة المهرجان أضيئت التي تعكس واقع الإرث الثقافي ويرسخ الهوية الوطنية.



وأوضح مدير المهرجان، أيمن سماوي، في تصريحات للغد أن هناك 160 فاعلية على مستوى الأردن سيقدمها مهرجان جرش، وأن الخدمات اللوجيستية التي سيتم تقديمها سيلمسها المتابع للمهرجان.



وأشار التقرير أن فاعليات المهرجان المتنوعة من مختلف دول العالم ستحتضنها سبعة مسارح، في سبيل النهوض بالمشهد الثقافي الأردني في ظل ما تمثله الثقافة من رسالة الأمن والآمان وحماية المجتمع من خلال نشر القيم المثلى.



وتابع التقرير أن مهرجان جرش سيقى على مر العصور شاهداً على ثقافة وحضارة الأردن من خلال امتزاج الثقافة والفنون والآدب والشعر بين الآثار، لوضع بصمة تُضاف للمهرجان الذي أصبح علامة فارقة بين المهرجانات العربية والعالمية.



