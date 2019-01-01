 الأمم المتحدة وواشنطن يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي في ليبيا «في أسرع وقت» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة وواشنطن يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي في ليبيا «في أسرع وقت»

(د ب أ)
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 9:22 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 9:22 م

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جاشوا هاريس، اليوم السبت، على أهمية العودة إلى المسار السياسي الليبي في أسرع وقت ممكن، وبحثا الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في البلاد.

واتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما في تونس اليوم، على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة نقله موقع بوابة الوسط الإخبارية الليبية.

وكان سلامة التقى أمس كلا من سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ألن بوقيجا،وسفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز، لبحث سبل تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا.


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