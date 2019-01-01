عمرو أديب: فتاة العياط ضحية ومحتاجة اللي يقف معاها

علق الإعلامي عمرو أديب، على الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة فتاة العياط، قائلًا: "فتاة في إعدادي عندها 15 سنة تم استدراجها من قبل شباب بطريقة أو بأخرى، واحد خدها في ميكروباص إلى منطقة صحراوية وهددها إنها تسلمه نفسها بسكينة، وحاول يغتصبها، وخدت السكينة وراحت قاتلاه".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت: "التكييف الإنساني إن البنت دي بتدافع عن نفسها، التكييف أما التكييف القانوني فيه وجهة نظر إنها مبتدافعش عن نفسها لأنها قتلته بـ 14 طعنة، والدفاع عن النفس بطعنة أو اتنين".

وتابع: "من خلال المعلومات فالبنت دي ضحية ومحتاجة إللي يقف معاها، والنيابة بعيدًا عن التقارير الصحفية تقدر تصل للحقيقة وكل واحد ياخد حقه، لكن لو بالصورة اللي إحنا شايفناها فهذا دفاع عن الشرف".

وكانت نيابة العياط بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، قررت يوم الاثنين الماضي، حبس فتاة وشابين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قتل الأولى لسائق ميكروباص حاول التعدي عليها جنسيا بمنطقة جبلية بالعياط.