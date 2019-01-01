التايكوندو يشيد بإنجاز منتخب البارا تايكوندو في الأردن

أكد أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس بعثة المنتخب ببطولة آسيا المفتوحة الخامسة للباراتايكوندو، أن ما حققته البعثة خلال مشاركتها بالبطولة يعد انجازا كبيرا نظرا لحداثة اللعبة في مصر بالإضافة لمشاركة أكثر من 60 دولة في هذه البطولة والتي تعد احتكاكا قويا لأبطال مصر.

وأشار رئيس البعثة أن الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة عمرو سليم وفر جميع سبل الدعم للمنتخب بشكل خاص وللعبة بشكل عام وهناك خطة من جانب الاتحاد لزيادة رقعة اللاعبين في مصر من خلال اقامة العديد من البطولات المحلية من أجل اكتشاف مواهب جديدة.

وكانت بعثة منتخب مصر للباراتايكوندو قد عادت صباح اليوم بعد مشاركتها في بطولة آسيا الخامسة بالأردن وحققت البعثة إنجازا كبيرا بعد فوز البطلة سلمى علي بالميدالية البرونزية في وزن -58 كجم بعد أداء قوى والتغلب على أبطال مصنفين من كازاخستان وامريكا في أول مشاركة لبعثات الباراتايكوندو في البطولات الخارجية.

و ترأس البعثة أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمدير التنفيذي والتي ضمت سحر عبد الحق رئيس لجنة الباراتايكوندو بالاتحاد وأماني عبد الفتاح طبيبة الفريق والذي يقوده فنيا هاني علي، ويشارك به كل من سلمى على وأمال خلاف وأحمد البوهي وأحمد الناضلي.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من الدول تخطت 60 دولة و150 لاعب ولاعبة.

يذكر أن نشاط البارا تم استحداثه جديدا في مصر ويلقي اهتماما كبيرا منذ تولى مجلس الادارة الحالي.