الصومال: مقتل 3 مسلحين بحركة «الشباب» في عملية أمنية بوسط البلاد

لقي 3 مسلحين بحركة (الشباب) الإرهابية مصرعهم في عملية أمنية شنتها القوات الصومالية خارج نطاق مدينة (بيدوا) الواقعة بوسط البلاد.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم السبت، أن العملية الأمنية وقعت أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل المسلحين الثلاثة واعتقال آخر بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضافت الإذاعة أن الحملة الأمنية جاءت بعد يوم من اجتماع رئاسة الوزراء الصومالية لبحث سبل تكثيف العمليات الأمنية لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو (الشباب) في وسط وجنوب البلاد، كما تعهدت وزارة الدفاع الصومالية بتنفيذ خطط عسكرية لمواجهة الحركة المتطرفة.

يذكر أن حركة الشباب الإرهابية تبنت هجوما وقع الأسبوع الماضي على فندق في مدينة (كيسمايو) جنوب غربي العاصمة (مقديشيو)، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا من بينهم مرشح رئاسي محتمل لولاية (جوبالاند).