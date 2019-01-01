مقتل ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا

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سقطت طائرة صغيرة اليوم السبت في مدينة بروخزال بولاية بادن-فورتمبرج الواقعة في جنوب غرب ألمانيا.
وبحسب البيانات الأولية للشرطة، أودى الحادث بحياة ثلاثة أفراد. وأضافت الشرطة أن الطائرة اصطدمت بواجهة متجر لمواد البناء.
ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل.