 مقتل ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا - بوابة الشروق
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مقتل ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا

د ب أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 2:47 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 2:47 م

سقطت طائرة صغيرة اليوم السبت في مدينة بروخزال بولاية بادن-فورتمبرج الواقعة في جنوب غرب ألمانيا.

وبحسب البيانات الأولية للشرطة، أودى الحادث بحياة ثلاثة أفراد. وأضافت الشرطة أن الطائرة اصطدمت بواجهة متجر لمواد البناء.

ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل.

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