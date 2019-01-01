وزير الخارجية البريطاني: سنرد على الإيرانيين بطريقة مدروسة لكن قوية

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن لندن سترد بطريقة مدروسة لكنها قوية على قيام حراس إيرانيين باحتجاز ناقلة بريطانية، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.



وقال هنت إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة الوضع وإنه يتوقع أن يتحدث إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال إنه على متن طائرة حاليا.



وأضاف هنت ”هذا غير مقبول تماما... سنرد بطريقة مدروسة لكن قوية“.



وتابع قائلا ”لا نبحث خيارات عسكرية، بل عن طريقة دبلوماسية لحل الموقف... إذا تم تقييد حرية الملاحة فستكون إيران الخاسر الأكبر، من مصلحتهم حل هذا الموقف في أسرع وقت ممكن“.