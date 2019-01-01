السعودية تنقل مواطنًا إيرانيًا إلى عُمان بعد تلقيه العلاج «دون تسيس الموقف»

نقلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت مواطنًا إيرانيًا إلى سلطنة عُمان بعد تلقيه العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة في المملكة بعد أن أُصيب إصابة بالغة على متن سفينة "مشبوهة" تتمركز شمال غرب الحديدة دون تسييس هذا الموقف.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان له اليوم أنه تم نقل مواطن إيراني إلى سلطنة عُمان الشقيقة، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المصدر: "أنه بالإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" إلى أحد مستشفيات مدينة جازان؛ إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة، التي تتمركز شمال غرب الحديدة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية، عبر السفارة السويسرية في الرياض، لنقله إلى سلطنة عُمان بعد تحسن حالته الصحية".

وتابع المصدر قائلا "إن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له، ومن ثمَّ نقله إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تحسن حالته الصحية، يأتي انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة، والقيام بدورها الإنساني دون تسييس؛ رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي".