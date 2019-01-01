مباحثات جديدة بين منوشين وبيلوسي لمحاولة الوصول إلى اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكي

أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، محادثات اليوم السبت، حول سقف الديون الأمريكي في متابعة لاتصال هاتفي جرى بينهما يوم الجمعة.

كما يخطط المسؤولان لإجراء محادثات مرة أخرى في وقت لاحق اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصدر مطلع على المحادثات، دون الكشف عن هويته .

وتسعى بيلوسي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مستويات الإنفاق والاتفاق على رفع سقف الدين.

وكان منوشين قد حذر بيلوسي في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الحكومة قد ينفد ما لديها من أموال في مطلع سبتمبر إذا لم يزد الكونجرس سلطة الاقتراض الأمريكي.

ونقلت بلومبرج، عن منوشين قوله في رسالة بعث بها إلى بيلوسي إنه "استنادا إلى التوقعات المعدلة، هناك سيناريو، بأنه سينفد ما لدينا من أموال في مطلع سبتمبر، قبل أن تعود جلسات الكونجرس إلى الانعقاد من جديد".

وقال إنه "في مثل هذا الوضع، أطلب من الكونجرس زيادة سقف الدين قبل تعليق أعمال الكونجرس لعطلة صيفية".

كانت بيلوسي قد قالت إن الكونجرس يجب أن يتحرك هذا الشهر لرفع سقف الدين.

لكن ليس من الواضح أن أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض سيتوصلون لاتفاق قبل رفع أعمال مجلس النواب في 26 يوليو لعطلة صيفية مدتها ستة أسابيع.