إسماعيل مختار يعلن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح

أعلن الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن عروض الموسم الثاني لمسرح المواجهة، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مسرح السلام مساء اليوم السبت، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومدير المسرح الحديث أشرف طلبة والمشرف على شعبة مسرح المواجهة.

وقال مختار، إنه بعد نجاح الموسم الأول يدفع البيت الفني بثمانية عروض احترافية من إنتاجه ضمن خطة التجوال في محافظات مصر، وتضم قائمة العروض "ولاد البلد" من إنتاج المسرح الحديث وتقام عروضه في سوهاج والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط.

و"أمر تكليف" من إنتاج المسرح الحديث ويعرض في سوهاج والبحر الأحمر والمنيا والفيوم، و"إشاعة في الميدان" إنتاج المسرح الحديث ويعرض في عدد من المواقع داخل القاهرة ومنها ساحة الأوبرا ومركز شباب الجزيرة وجامعتي القاهرة وعين شمس وقصر ثقافة الاسمرات، إضافة إلى ثلاثة عروض في محافظات الصعيد في قنا و الاقصر وأسوان.

و"حزام " من إنتاج المسرح الحديث ويعرض في عدد من المواقع بالاسكنرية منها مركز الحرية للإبداع وقصر ثقافة الانفوشي وكلية فيكتوريا وجامعة الاسكنرية ونادي النصر، كما يعرض في أوبرا دمنهور و قصور ثقافة المحمودية وبور سعيد والإسماعيلية والسويس، وكذلك عرض "لحالة توهان" انتاج المسرح الكوميدي وتطوف محافظات بور سعيد والمنوفية ودمنهور.

و"الطرق والأسورة " إنتاج المسرح الطليعة ويعرض في اسوان والأقصر و"كأنك تراه " إنتاج مسرح الطليعة ويعرض في طنطا والأقصر وأوبرا دمنهور و"الحكاية روح" انتاج فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرض في قنا والأقصر وأسوان.

وكانت الاحتفالية التي قدمها الفنان صبري فواز، قد تضمنت عرض فيلم تسجيلي عن عروض الموسم الأول لمسرح التجوال الذي أطلقته وزيرة الثقافة العام الماضي، وتطلعات الموسم الثاني، كما شهدت الاحتفالية تكريم من ساهموا في دعم الفكرة وإنجاحها.