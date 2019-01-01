استبعاد 6 ملاحظين بلجنة في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم

قرر محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، استبعاد 6 ملاحظين من اللجان واستبدالهم بآخرين فورا، بسبب التقاعس في أداء العمل، بالإضافة إلى إحالة مراقب الدور للتحقيق للأمر ذاته.

جاء ذلك، خلال متابعة صباح اليوم لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019- 2018 م، للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، حيث تابع عدد من اللجان منها لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة، إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان، وانتظام العمل ومستوى الامتحان.

وأكد عبدالله على ضرورة انضباط اللجان، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدون الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.