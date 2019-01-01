شركة سياحية تهدي والدة رابع «أوائل الثانوية» رحلة عمرة تقديرا لكفاحها

كرمت شركة أبوللو للسياحة، السيدة نبيهة عبد الفتاح حسين، والدة الطالب محمود محمد صبحي، الحاصل على المركز الرابع في أوائل شهادة الثانوية العامة وأهدتها شهادة تقدير ورحلة عمرة مجانية بداية الموسم 1441 هجرية.

وسلم وجيه القطان، رئيس مجلس إدارة الشركة والدة الطالب محمود محمد صبحي، الحاصل على المركز الرابع في أوائل شهادة الثانوية العامة التي تعمل بائعة أنابيب غاز، شهادة التقدير ورحلة العمرة المجانية مكافأة لها على حسن تربيتها وجهودها مع نجلها حتى يحقق هذا المركز المتقدم، موجهًا لها الشكر على رعايتها لأبنائها حتى يتفوقوا ويحققوا أعلى الدرجات رغم معيشتها الصعبة والبسيطة.

وحصل الطالب محمود محمد صبحي بديوي، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي بمجموع 407.5 درجة، من مدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين بمدينة كفرالشيخ، وهو من أبناء قرية النطاف التابعة لمركز كفرالشيخ.

وقال الطالب، إن تشجيع أسرته ووقوفهم إلى جواره ومساعدتهم له على استذكار دروسه لأكثر من 8 ساعات يوميًا قد ساهم في تفوقه وحصوله على المركز الرابع من العشرة الأوائل في القسم الأدبي على مستوى الجمهورية، وقدم الشكر لأسرته ومدرسيه بمدرسة شهيد السلام الثانوية بمدينة كفرالشيخ وإدارة المدرسة.