عبد الحفيظ تسفاوت: الجزائر تستحق لقب أمم إفريقيا

أكد عبد الحفيظ تسفاوت، نجم الجزائر السابق، إن منتخب بلاده كان الأفضل طوال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر وحصد لقبها بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.



وقال تسفاوت في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إن المنتخب الجزائري لم يكن من ضمن المرشحين في بداية البطولة ولكنه كان من ضمن أفضل فرق كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف عبد الحفيظ تسفاوت أن محاربي الصحراء استحقوا في النهاية حصد اللقب، رغم أن الجزائر ضمن التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مركز لا يناسب تاريخها في كرة القدم.



وكشف عبد الحفيظ تسفاوت، نجم الجزائر السابق، أن المدير الفني جمال بلماضي نجح في توصيل فكره إلى اللاعبين ليحصدوا في النهاية لقب كأس الإمم الإفريقية 2019.