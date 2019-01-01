اندلعت مواجهات بين الشرطة ومشجعي كرة القدم في باريس فجر اليوم السبت، أثناء احتفال الأخيرين بفوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على السنغال 1-0 في المباراة الختامية بالقاهرة، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم».

وانطلق عشرات الألاف من الجزائريين في شوارع فرنسا منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت للاحتفال بتتويج المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك عبر نسخة 2019 التي احتضنتها مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف بالمباراة النهائية على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الاحتفالات بعض الاضطرابات عند ساحة الشانزليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريق مثيري الشغب من المشجعين بقنابل الغاز.

وأثيرت المخاوف حول تكرار أحداث الشغب التي شهدتها فرنسا عقب مباراة المنتخب الجزائري في الدور قبل النهائي أمام نيجيريا يوم الأحد الماضي، لكن تلك الأحداث لم تتكرر عقب التتويج في النهائي.

من جانبها أعلنت السُلطات الفرنسية عن استيقاف 177 جزائريًا "تحفظيًا" على أراضيها بمناسبة احتفالهم بتتويج الخضر بلقب كأس أمم إفريقيا، حيث تعرض 198 شخصًا للاستجواب من الأمن في مُختلف أقاليم، بسبب بعض التجاوزات الطفيفة، والتفاعل الزائد عن اللزوم مع الخضر.