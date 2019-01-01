إيران وروسيا تبحثان تطورات الأحداث الأخيرة في المنطقة

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بحث المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان اليوم السبت، مع سفير روسيا في طهران ليفان جاجاريان، العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والأحداث الأخيرة في المنطقة..حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الإيرانية عن احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز حيث كان على متنها 23 فردا من بينهم مواطنون روس.

وصرح ممثل الشركة المالكة للسفينة لوكالة "سبوتنيك" بأن هناك ثلاثة أفراد روس على متن الناقلة بالإضافة إلى مواطنين من الفلبين ولاتفيا والهند.