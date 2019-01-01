رشوان توفيق عن زوجته: كافحت معايا في السراء والضراء وشالتني طول حياتها

علق الفنان رشوان توفيق، على وفاة زوجته، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يكرمها ويرحمها وينور قبرها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أنها قد قد تعرف إليها في عام 1957، ثم تزوجا في العام نفسه، معقبًا: "كنت أنا في معهد الفنون المسرحية وهي عندها 17 سنة".

وتابعت: "وعاشت معايا في السراء والضراء، وكافحت معايا وربت ولادي وشالت عني كل حمول الدنيا، والله العظيم مخلتنيش أشعر في يوم من الأيام إني بمر بأزمة أو ضيق، شالتني حياتها كلها".

وتوفيت زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وشُيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.