نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي أوراق الفائزين بقرعة تأشيرات الحج

أعلن وكيل نقابة الصحفيين للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة حسين الزناتى أن النقابة بدأت اعتبارا من اليوم السبت، تلقى أوراق الزملاء الفائزين بقرعة تأشيرات الحج لهذا العام، والتي تم الحصول عليها من السفارة السعودية.

وبشأن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج، قال الزناتى - في تصريح - "إن المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكتروني صالح لمدة (6 أشهر على الأقل) غير مثقوب في الصفحة الرئيسية، وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة".

وأضاف أنه "يجب إدخال بيانات جوازات السفر على الإنترنت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء، وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد اعتماد السفارة للأسماء يتم سداد ما يعادل 2500 ريال سعودى، تشمل خدمات المطوف فقط، وذلك بمقر شركة (طيران ناس)، وعنوانها (3 شارع ابن كثير-(سويس تاور)- كورنيش النيل - الدقى - الجيزة)".

ولفت الزناتي إلى أن السفارة السعودية توفر برامج للإقامة والمشاعر "بدون تذاكر طيران" لمن يرغب من الزملاء، بحيث يمكن للزميل الاختيار من بينها، وذلك عبر شركة (الفهد الهندى)، ومقرها (شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة).