 لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة بريطانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة بريطانية

د ب أ-
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 2:57 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 2:57 م

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "برس اسوسيشن" البريطانية، نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.

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