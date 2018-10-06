لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة بريطانية

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استدعت وزارة الخارجية البريطانية، القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "برس اسوسيشن" البريطانية، نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.