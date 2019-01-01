3 آلاف شخص يتظاهرون ضد «حركة الهوية» اليمينية المتطرفة بألمانيا

شارك نحو 3 آلاف شخص اليوم السبت في مظاهرات وفعاليات مناهضة لـ"حركة الهوية" اليمينية المتطرفة في مدينة هاله الألمانية، حسبما أعلن متحدث باسم تحالف "هاله ضد اليمين - تحالف من أجل الشجاعة المدنية".

وتحدثت الشرطة عن مشاركة المئات من الأفراد في الفعاليات، التي حمل فيها المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أغلقوا مراكز النازيين" و"لا أحد يحتاج إلى نازيين"، كما رددوا شعارات مثل "ليرحل النازيون".

وتأتي هذه الفعاليات على خلفية تجمع لأنصار الحركة في مبنى بمدينة هاله، والذي يعتبر المقر الرئيسي للحركة في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنفت "حركة الهوية" مؤخرا على أنها هدف للمراقبة في إطار مكافحة التطرف اليميني.

وفي سياق متصل، أقامت المدينة وجامعتها اليوم مهرجانا شعبيا للتأكيد على مبدأ الديمقراطية والعالم المنفتح.

وقال عمدة المدينة، بيرند فيجاند، في ميدان "ماركتبلاتس" خلال فعاليات المهرجان إنه لن يتم قبول أي نوع من التطرف، وأضاف: "نعيش في أوقات يلقى فيها الشعبويون والحركات المتطرفة والمتآمرون على العالم بنظرياتهم استجابة متزايدة في ألمانيا وأوروبا والعالم بأكمله".

وبحسب بيانات الشرطة، وفد إلى مقر حركة الهوية في هاله نحو 250 شخصا من أنصار الحركة.

وكثفت الشرطة وجودها في المدينة. وحمل كثير من رجالها معدات حماية ثقيلة، خاصة أمام مبنى الحركة، لفصل أنصار الحركة عن المحتجين مكانيا.