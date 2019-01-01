صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو

أعلن صندوق النقد الدولي مساء الجمعة، الموافقة على صرف شريحة قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للصندوق القول إن الموافقة على صرف الشريحة جاءت بعد إكمال المراجعة الثانية لأداء اقتصاد بوركينا فاسو، بموجب برنامج مدته ثلاثة أعوام.



وبذلك، تحصل بوركينا فاسو على حوالي 75 مليون دولار من إجمالي القرض البالغ قيمته 149.9 مليون دولار.



وتوصلت بوركينافاسو لاتفاق قرض مع الصندوق في 14 مارس 2018.



ويهدف برنامج الاتفاق مع الصندوق لتوفير مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات ، واحتواء الإنفاق الحالي وتحسين كفاءة الاستثمار العام.