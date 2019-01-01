بالصور- ديسابر يظهر في تدريبات بيراميدز للمرة الأولى

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ظهر سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لبيراميدز في مران الفريق لأول مرة اليوم السبت، بتدريبات شاقة استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة النادي على "تويتر"، صورًا من المران وكتبت: "المدير الفني الجديد مستر سباستيان ديسابر يبدأ قيادته الفنية للفريق بتدريب شاق صباح اليوم".

وأنهى بيراميدز الدوري الممتاز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، انتظارًا لما ستسفر عنه مباريات الزمالك المتبقية في المسابقة، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بـ68 نقطة، وأمامه 3 مباريات هي الجونة والإسماعيلي والأهلي.